Ферстаппен завоевал поул «Гран-при Австрии»

Пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 11-го этапа «Формулы-1» «Гран-при Австрии» в Шпильберге.

Австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» занял третье место, однако был отброшен на седьмую позицию из-за нарушения границ трассы, лучший круг ему не засчитали.

Вторым стал британец Ландо Норрис из «Макларена».

«Формула-1». «Гран-при Австрии». Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:04.314

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.404

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.526

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.537

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.589

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.730

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.734

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0.888

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.071

10. Эстебан Окон («Альпин») +1.569

11. Даниэль Риккардо («РБ») +0.975

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.033

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.045

14. Юки Цунода («РБ») +1.098

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.325

16. Александер Албон («Уильямс») +1.422

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.505

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.533

19. Логан Сарджент («Уильямс») +1.542

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.747