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Сегодня, 22:11

Ферстаппен завоевал поул на «Гран-при Катара»

Алина Савинова
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Катара».

27-летний нидерландец показал в своем лучшем из кругов время 1 минута 20,520 секунды. Вторым стал гонщик «Мерседес» Джордж Расселл (+0,055 секунды). Третий результат у Ландо Норриса из «Макларен» (+0,252).

В топ-6 также вошли Оскар Пиастри («Макларен»; +0,309), Шарль Леклер («Феррари»; +0,332) и Льюис Хэмилтон («Мерседес»; +0,491).

Ранее в субботу состоялся спринт, победителем которого стал Пиастри. Второе место занял Норрис, третье — Расселл.

Основная гонка на этапе в Катаре пройдет в воскресенье, 1 декабря, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Формула-1
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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