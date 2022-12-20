Ферстаппен заявил, что ему не нравится появление новых трасс городского типа

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о появлении новой городской трассы в Лас-Вегасе в сезоне-2023.

«Выступления за рулем новых болидов на городских трассах — худший опыт из возможных. Это потому, что они слишком тяжелые, слишком жесткие. Я люблю Сингапур, это действительно потрясающая трасса. Я был очень разочарован тем, как ведут себя машины, по сравнению с 2015 или 2016 годом, когда она немного более манывренными и вы могли проехать по поребрикам. Сейчас болиды на столько жесткие, что, касаясь поребрика вы оказываетесь на другой стороне трека. Появление такой трассы в Лас-Вегасе? Если честно, я предпочел бы туда съездить по другому поводу. Мне совершенно не нравится, что в календаре все больше трасс городского типа. Я понимаю, что за сезон организаторам нужно проводить несколько гонок в городе, но, на мой взгляд, их не должно быть слишком много. Я предпочитаю трассы старой школы, вроде «Сузуки». На таком треке квалификационный круг приносит гораздо больше удовольствия, чем круг на любой городской трассе», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

«Гран-при Лас-Вегаса» пройдет с 17 по 19 ноября 2023 года.