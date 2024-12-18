Ферстаппен: «Хочу сделать много чего за пределами «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен не намерен долго выступать на чемпионате мира.

«Я никогда не говорил, что хочу проследовать за Эдрианом Ньюи в «Астон Мартин». Я даже никогда об этом не задумывался. Все может измениться уже в 2026 году, когда в силу вступит новый регламент. Если честно, сейчас я об этом не думаю.

Я еще очень молод, так что многое может произойти в будущем. Для меня будущее — это не только «Формула-1». Хочу сделать много чего за пределами «Формулы-1», сейчас я размышляю об этом. Кто будет подходящим партнером для этого? Это те вещи, о которых я думаю, но я не обязан принимать такие решения прямо сейчас», — заявил Макс Ферстаппен Viaplay.

В минувшем сезоне «Формулы-1» 27-летний нидерландец завоевал четвертый чемпионский титул. Ранее он выигрывал чемпионат мира в 2021, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен выступает в «Королевских гонках» с 2015-го. На момент дебюта ему было 17 лет.