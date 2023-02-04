Ферстаппен заявил, что постарается завоевать третий титул

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Формулы-1».

«Моя любимая цифра — три, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы завоевать третий титул. Я не знаю, окажемся ли мы достаточно хороши для достижения такого результата, но команда верит, что нам это под силу. Мы предельно мотивированы после очень сильного сезона и работаем с полной отдачей, чтобы достичь поставленной цели. На протяжении всей зимы все на базе максимально выкладываются, и я тоже после возвращения из отпуска работаю в полную силу, чтобы начать сезон в настолько хорошей форме, насколько это возможно. Когда мы выедем на трассу, нужно будет сразу показывать результат. За последние недели я постепенно набираю форму — уверен, будет здорово вновь начать гоняться», — сказал Ферстаппен на презентации нового болида.

В сезоне-2022 25-летний нидерландец во второй раз стал чемпионом мира, набрав 454 очка. «Ред Булл» выиграл свой пятый Кубок Конструкторов.