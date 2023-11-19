Ферстаппен заявил, что рад победе в Лас-Вегасе и с удовольствием вернется туда в следующем году

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от «Гран-при Лас-Вегаса». Нидерландец стал победителем гонки.

«Это был трудный этап. Я пытался совершить обгон на старте. Мы с Леклером оба затормозили довольно поздно, и у меня просто не было сцепления, поэтому мы выехали чуть широко. Стюарды назначили мне за это штраф, и я оказался в затруднительном положении. Мне пришлось обогнать немало машин, затем появилась машина безопасности, так что в этот момент произошло много событий. Затем мы стали атаковать на полную, мне пришлось обгонять соперников, чтобы вступить в борьбу с Пересом и Леклером. Борьбы было много. Безусловно, было очень весело. Зрители тут прекрасные. Надеюсь, все получили удовольствие от гонки. Мы точно получили, и я уже рад, что вернусь сюда в следующем году», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Ранее нидерландский гонщик раскритиковал «Гран-при Лас-Вегаса». Он остался недоволен церемонией представления гонщиков, заявив, что пилоты выглядели клоунами на этом мероприятии.

Ферстаппен одержал шестую победу подряд и 18-ю в текущем году. Он смог оформить чемпионство еще в ходе спринтерской гонки в Катаре. Вторым на «Гран-при Лас-Вегаса» стал Шарль Леклер из «Феррари». На третьем месте оказался партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес.

Заключительный этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.