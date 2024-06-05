Ферстаппен заявил, что рад возможности продолжать выступать за одну команду с Пересом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что думает о новом контракте Серхио Переса с командой. Нидерландец считает мексиканского гонщика отличным напарником.

Ранее сообщалось, что соглашение «Ред Булл» с 34-летним Пересом рассчитано на два года.

«То, что Чеко подписал с командой контракт до 2026 года — это отличные новости. И я рад возможности продолжить наше успешное партнерство, которое мы создали за последние годы. В прошлом году мы провели рекордный сезона, у нас очень сильная команда, и мы постараемся развить успех и в дальнейшем, в том числе в ближайшие два года», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года, выиграв в составе «быков» пять гонок. В этом сезоне «Формулы-1» мексиканец набрал 107 очков и занимает 5-е место в общем зачете.