Ферстаппен заявил, что у критиков нет чемпионского менталитета

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не жалеет о борьбе с пилотом «Макларен» Ландо Норрисом.

«У них нет чемпионского менталитета. Я всегда буду работать на пределе, чтобы выжать максимум из каждой гонки, и если придется действовать через силу, то так оно и будет. Иногда приходится переступать черту. Что ж, именно так я и поступаю. Сожалею ли я об эпизоде с Норрисом в Мексике? Нет, совсем не сожалею. Как я уже сказал, я всегда буду делать все, чтобы добиться максимального результата. Конечно, иногда приходится работать на пределе возможностей, и не все это понимают. Не у всех такой менталитет», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

На рестарте «Гран-при Мексики», после того как с трассы уехала машина безопасности, произошел ряд событий. Сначала Норрис обогнал Ферстаппена, но затем Макс вытеснил его с трассы. После этого Ферстаппен контратаковал и снова вынудил Ландо выехать на обочину. В результате их обоих опередил Шарль Леклер. За свои действия Ферстаппен получил штраф «+10 секунд» — дважды.