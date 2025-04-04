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4 апреля, 12:45

Ферстаппен — о практиках на «Гран-при Японии»: «Мне еще предстоит проделать большую работу»

Сергей Ярошенко
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги двух тренировок на «Гран-при Японии».

«Конечно, вторая тренировка получилась действительно хаотичной. Как и все остальные, мы не смогли завершить то, что хотели. Так что сегодняшний день был для нас довольно сложным. Мы пробовали разные вещи, и многие из них работали не так хорошо, как нам хотелось бы. На этой трассе требуется большая уверенность и самоотдача, и в данный момент я чувствую, что мне еще предстоит проделать большую работу», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

На первой тренировке 27-летний нидерландец показал пятый результат, на второй тренировке — восьмой.

Ферстаппен занимает вторую строчку в личном зачете с 36 баллами.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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