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Сегодня, 17:56

Ферстаппен жестко отреагировал на штраф в гонке в Абу-Даби

Алина Савинова
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал стюардов после получения 10-секундного штрафа на «Гран-при Абу-Даби».

Нидерландец получил штраф из-за столкновения с Оскаром Пиастри из «Макларен» в первом повороте.

«А не могли бы мы попросить о 20 секундах? Тупые идиоты», — сказал Ферстаппен по радио после отбывания штрафа на пит-стопе.

Победителем гонки на заключительном этапе сезона стал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари», третье — его партнер по команде Шарль Леклер. Ферстаппен финишировал шестым.

В этом году 27-летний нидерландский гонщик в четвертый раз завоевал чемпионский титул.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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