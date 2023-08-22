Ферстаппену грозит наказание за превышение скорости и опасное управление

В Национальной жандармерии Франции могут расследовать поведение пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на дороге.

На прошлой неделе друг Ферстаппена Марк Кокс в соцсетях выложил видео, как гонщик едет за рулем «Астон Мартин Валькирия». Действующий чемпион «Ф-1» запечатлен в момент проезда по тоннелю рядом с Ниццей. Ферстаппен едет со скоростью 124 км/ч вместо максимально допустимой 90 км/ч. Также у Макса шумоподавляющая гарнитура.

Фото Соцсети

Издание Nice-Matin сообщает, что в Национальной жандармерии есть специальный отдел, который отслеживает видео в социальных сетях. Макса могут привлечь к ответственности за поведение на дороге, представляющее опасность для жизни окружающих. Пилот может быть оштрафован на 750 евро.

Ферстаппен является двукратным чемпионом мира «Формулы-1». В текущем сезоне 25-летний автогонщик лидирует в общем зачете пилотов, набрав 314 очков.