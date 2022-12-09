Ферстаппену запретили протестировать байк MotoGP

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен рассказал, как «Ред Булл» запретил ему проехать на мотоцикле MotoGP.

«Я люблю смотреть MotoGP, и мне нравится, что есть так много команд, способных выиграть гонку. Это фантастика, эти парни просто сумасшедшие. Я бы хотел протестировать один из этих мотоциклов на высокой скорости по прямой, но команда мне не позволит это сделать. Конечно, если бы я сломал ногу сейчас, у меня было бы время на восстановление. Если бы мне предложили проехать на маленькой скорости? Я хорошо себя знаю. Если бы я сел за руль, я бы все равно дал газу. И тогда может что-то пойти не так», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

На недавнем мероприятии «Хонды» Ферстаппен встретился с шестикратным чемпионом MotoGP Марком Маркесом, однако не смог попробовать свои силы за рулем мотоцикла.

В 2019 году в «Ред Булл» уже запрещали нидерландцу проводить тесты мотоциклов MotoGP.

В сезоне-2022 25-летний Ферстаппен второй раз подряд стал чемпионом мира «Формулы-1», набрав 454 очка.