Феттель назвал двух лучших гонщиков за всю историю «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, кого считает лучшими гонщиками в истории «Формулы-1».

«Я бы сказал, что лучшими являются Михаэль (Шумахер) и Льюис (Хэмилтон). Почему? Потому что цифры говорят сами за себя. Майкл был моим кумиром, а у Льюиса лучшая статистика», — приводит Marca слова Феттеля.

Также он ответил на вопрос о том, кто был самым сложным соперником для него на трассе.

«Фернандо (Алонсо). На протяжении всей моей карьеры он всегда находился где-то поблизости. Алонсо очень конкурентоспособен. Да, думаю, что он был самым сильным соперником, с которым я когда-либо сталкивался», — добавил немец.

Феттель завершил карьеру в «Формуле-1» в 2022 году. Всего на счету 36-летнего немецкого гонщика 53 победы и 57 поулов в «Королевских гонках». Он выступал за такие команды, как «БМВ», «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин».