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Формула-1

Сегодня, 12:23

Феттель ответил на слухи о своем возвращении в «Формулу-1»

Алина Савинова
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Немецкий автогонщик Себастьян Феттель опроверг слухи о своем возвращении в «Формулу-1».

«Пока я этого не планирую», — приводит RacingNews365 слова Феттеля.

Однако немец признался, что скучает по «Королевским гонкам».

«Я скучаю по многим вещам в спорте. Это было трудное решение. Конечно, я думал о возвращении и заранее знал, что меня будут посещать такие мысли. Но в итоге ничего не изменилось. Я по-прежнему очень доволен своим решением», — добавил он.

36-летний Феттель покинул «Формулу-1» по окончании сезона-2022. Он является четырехкратным чемпионом мира. Всего на счету немецкого гонщика 53 победы и 57 поулов в «Ф-1».

Перед началом гонки «Гран-при Эмилии-Романьи», которая прошла 19 мая, Феттель проехался по трассе в Имоле за рулем исторического болида «Макларен» MP4/8, на котором в 1993 году выступал Айртон Сенна.

Источник: https://racingnews365.com/vettel-responds-to-speculation-over-f1-return
Формула-1
Себастьян Феттель
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