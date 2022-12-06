Феттель рад возвращению Хюлькенберга в «Формулу-1»

Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» высказался по поводу того, что Нико Хюлькенберг заменит Мика Шумахера в «Хаас» в сезоне-2023.

«Конечно, обидно за Мика, ведь мы очень близки, однако я рад, что Нико возвращается на решетку. Я считаю Нико одним из пилотов с абсолютным потенциалом. Он демонстрирует это каждый раз, когда садится в машину. Может, он время от времени оказывался не в том болиде и не в тот момент. Но подобное может случиться с каждым из нас. Такое могло произойти со мной, и карьера сложилась бы несколько по-другому», — приводит слова Феттеля F1-Insider.com.

В «Хаас» решили не продлевать контракт с 23-летним Шумахером, заменив его на 35-летнего соотечественника.

Хюлькенберг выступал в «Формуле-1» в 2010 году и с 2012 по 2019 год. Он также принял участие в четырех «Гран-при» в 2020 и 2022 году в составе «Рейсинг Поинт», который позже стал «Астон Мартином».

Всего на счету Хюлькенберга 181 участие в «Гран-при», одна поул-позиция и два лучших круга.