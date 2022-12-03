Феттель рассказал, какие изменения хотел бы видеть в «Формуле-1»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, какие изменения хотел бы видеть в «Формуле-1».

«Я думаю, что должно быть больше прозрачности. «Формула-1» должна вести за собой, поэтому ей нужно быть более открытой, нужно с большим доверием относиться ко всем заявлениям и всему тому, что мы говорим, делаем и хотим делать в будущем.

С точки зрения автомобилей, я бы сделал машины намного легче. Если машины будут легче, у нас будет меньше проблем с шинами. Гонки станут менее утомительными и в целом, думаю, это может быть более увлекательно", — приводит Racing News 365 слова Феттеля.

Немецкий автогонщик завершил карьеру по окончании сезона-2022. Последнюю гонку он провел на «Гран-при Абу-Даби», где занял 10 место.