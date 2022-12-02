Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:42

Феттель рассказал проблемах, с которыми он столкнулся, когда выступал за «Феррари»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель рассказал об этапе своей карьеры, когда он выступал за «Феррари».

«У нас были прекрасные моменты, есть много воспоминаний, которые я сохраню навсегда. И там я завел несколько друзей. С точки зрения цифр и статистики я потерпел неудачу, потому что моей целью было выиграть чемпионат мира, а я этого не сделал. Льюис и «Мерседес» в целом были слишком сильны для нас, и мы не смогли победить их. Но у меня нет никаких сожалений», — приводит RacingNews365.

Также он признался, что некоторые его проблемы были связаны с эмоциональным состоянием.

«Я никогда не ощущал дополнительного давления, будучи пилотом «Феррари». Во всяком случае, я чувствовал давление, которое оказывали на меня собственные ожидания», — добавил автогонщик.

Феттель представлял команду «Феррари» с 2015 по 2022 год. По окончании этого сезона немецкий пилот завершил карьеру.

Источник: https://racingnews365.com/vettel-reveals-toll-of-ferrari-years-it-took-a-while-to-recover
Себастьян Феттель
0
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией
В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хельмут Марко заявил, что «Мерседес» будет самым сильным конкурентом для «Ред Булл» в сезоне-2023