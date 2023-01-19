Феттель заявил, что ему всегда нравилось ралли

Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал о планах на будущее.

«Мне всегда почему-то нравились ралли. Но я вижу, что это серьезный вызов, потому что это так отличается от того, что мы делаем, скажем, в классических кольцевых гонках. Так что я не знаю. Посмотрим. Я не знаю, когда смогу сказать вам, чем я собираюсь заниматься дальше. У меня нет специального календаря, согласно которому я действую. Очевидно, что мне нужно найти еще много вещей в этой жизни, которыми я бы мог заниматься, потому что таков мой склад ума», — приводит слова Феттеля GPBlog.

35-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году, на «Гран-при США», заменив поляка Роберта Кубицу в «БМВ», а начиная с этапа в Венгрии выступал за «Торо Россо», заняв место американца Скотта Спида. С 2010 по 2013 год он стал четырехкратным чемпионом мира. Всего на его счету 299 «Гран-при», 53 победы, 57 поул-позиций и 122 подиума. Феттель завершил гоночную карьеру в конце сезона-2022.