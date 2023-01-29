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Сегодня, 11:47

Феттель заявил, что точно не станет экспертом на телевидении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель заявил, что не будет работать экспертом на телевидении после завершении карьеры.

«Я точно не буду экспертом на каком-нибудь канале и указывать ребятам, что они сделали не так», — приводит слова Феттеля racingnews365.

35-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году, на «Гран-при США», заменив поляка Роберта Кубицу в «БМВ», а начиная с этапа в Венгрии выступал за «Торо Россо», заняв место американца Скотта Спида. С 2010 по 2013 год он стал четырехкратным чемпионом мира. Всего на его счету 299 «Гран-при», 53 победы, 57 поул-позиций и 122 подиума. Феттель завершил гоночную карьеру в конце сезона-2022.

Источник: https://racingnews365.nl/marko-houdt-red-bull-deur-open-voor-vettel-weten-wat-hij-kan
Формула-1
Себастьян Феттель
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