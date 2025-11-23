FIA аннулировала результаты Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Сегодня, 13:00
Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.
26-летний британец финишировал вторым в гонке, а 24-летний австралиец стал четвертым. Победителем стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Причиной дисквалификации стало нарушение технического регламента чемпионата. После гонки нижние планки болидов пилотов были сильно изношены и оказались толщиной менее 9 миллиметров, допущенных регламентом.
После дисквалификации Норриса и Пиастри на второе место поднялся пилот «Мерседес» Джордж Расселл, который пересек финишную линию третьим. На третью строчку переместился партнер Расселла по команде Андреа Кими Антонелли, изначально занявший пятую позицию.
Ландо Норрис из-за дисквалификации потерял 18 очков, но остался на первом месте в личном зачете «Формулы-1» с 390 баллами. Оскар Пиастри, который шел на чистой второй строчке, лишился 12 очков и теперь делит эту позицию с Максом Ферстаппеном — у обоих по 366 баллов.
До конца сезона-2025 в «Формуле-1» осталось два этапа, ближайший из которых пройдет в Катаре с 28 по 30 ноября.
VeryOldLazy
Планка не чит, несчастный случай, многие попадали...
23.11.2025
Скиталец
Пилоты Макларен дисквалифицированы) Таким образом 1-3 места: 1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков. 2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366. 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.
23.11.2025
VeryOldLazy
Dura lex, sed lex... Ну и ландо, поборемся))
23.11.2025
Alexey Ryabtsov
Удачи Максу Ферстаппену!
23.11.2025
Sam17
Можно и по-другому вопрос поставить: хватит ли у Маков наглости ещё дважды регламент нарушить?)
23.11.2025
Женек10
Ох эта maxfia
23.11.2025
Sam17
"Вечер перестаёт быть томным"(C) Эх, жаль мало этапов осталось. Уж больно мне не хочется, чтобы Норрис чемпионом стал. Как-то он не по-чемпионски себя ведёт.
23.11.2025
Dolphin75
Даже интересно - хватит наглости забанить Норриса еще дважды?)
23.11.2025
Andrey Vladimirovich
Так косякнуть на финише чемпионата... Эпично!
23.11.2025
Apei
То самое чудо, о котором так прозорливо писал сэкс
23.11.2025
Apei
Пытаются возродить интригу?
23.11.2025
hottie
Вот это да. Попались да еще и оба на этой планке. Интриги прибавилось, но все равно 24 очка отыграть за 2 этапа + спринт супер сложно будет. Пиастри с таким темпом только чудо спасет, разве что Макс с новым мотором что-то попробует.
23.11.2025
ёzhic8
Сказочные ослы в Макларене
23.11.2025