FIA аннулировала результаты Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.

26-летний британец финишировал вторым в гонке, а 24-летний австралиец стал четвертым. Победителем стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Причиной дисквалификации стало нарушение технического регламента чемпионата. После гонки нижние планки болидов пилотов были сильно изношены и оказались толщиной менее 9 миллиметров, допущенных регламентом.

После дисквалификации Норриса и Пиастри на второе место поднялся пилот «Мерседес» Джордж Расселл, который пересек финишную линию третьим. На третью строчку переместился партнер Расселла по команде Андреа Кими Антонелли, изначально занявший пятую позицию.

Ландо Норрис из-за дисквалификации потерял 18 очков, но остался на первом месте в личном зачете «Формулы-1» с 390 баллами. Оскар Пиастри, который шел на чистой второй строчке, лишился 12 очков и теперь делит эту позицию с Максом Ферстаппеном — у обоих по 366 баллов.

До конца сезона-2025 в «Формуле-1» осталось два этапа, ближайший из которых пройдет в Катаре с 28 по 30 ноября.