Сегодня, 13:00

FIA аннулировала результаты Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Сергей Ярошенко
Фото Global Look Press

Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.

26-летний британец финишировал вторым в гонке, а 24-летний австралиец стал четвертым. Победителем стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Причиной дисквалификации стало нарушение технического регламента чемпионата. После гонки нижние планки болидов пилотов были сильно изношены и оказались толщиной менее 9 миллиметров, допущенных регламентом.

После дисквалификации Норриса и Пиастри на второе место поднялся пилот «Мерседес» Джордж Расселл, который пересек финишную линию третьим. На третью строчку переместился партнер Расселла по команде Андреа Кими Антонелли, изначально занявший пятую позицию.

Ландо Норрис из-за дисквалификации потерял 18 очков, но остался на первом месте в личном зачете «Формулы-1» с 390 баллами. Оскар Пиастри, который шел на чистой второй строчке, лишился 12 очков и теперь делит эту позицию с Максом Ферстаппеном — у обоих по 366 баллов.

До конца сезона-2025 в «Формуле-1» осталось два этапа, ближайший из которых пройдет в Катаре с 28 по 30 ноября.

13

  • VeryOldLazy

    Планка не чит, несчастный случай, многие попадали...

    23.11.2025

  • Скиталец

    Пилоты Макларен дисквалифицированы) Таким образом 1-3 места: 1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков. 2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366. 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.

    23.11.2025

  • VeryOldLazy

    Dura lex, sed lex... Ну и ландо, поборемся))

    23.11.2025

  • Alexey Ryabtsov

    Удачи Максу Ферстаппену!

    23.11.2025

  • Sam17

    Можно и по-другому вопрос поставить: хватит ли у Маков наглости ещё дважды регламент нарушить?)

    23.11.2025

  • Женек10

    Ох эта maxfia

    23.11.2025

  • Sam17

    "Вечер перестаёт быть томным"(C) Эх, жаль мало этапов осталось. Уж больно мне не хочется, чтобы Норрис чемпионом стал. Как-то он не по-чемпионски себя ведёт.

    23.11.2025

  • Dolphin75

    Даже интересно - хватит наглости забанить Норриса еще дважды?)

    23.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Так косякнуть на финише чемпионата... Эпично!

    23.11.2025

  • Apei

    То самое чудо, о котором так прозорливо писал сэкс

    23.11.2025

  • Apei

    Пытаются возродить интригу?

    23.11.2025

  • hottie

    Вот это да. Попались да еще и оба на этой планке. Интриги прибавилось, но все равно 24 очка отыграть за 2 этапа + спринт супер сложно будет. Пиастри с таким темпом только чудо спасет, разве что Макс с новым мотором что-то попробует.

    23.11.2025

  • ёzhic8

    Сказочные ослы в Макларене

    23.11.2025

