FIA не выявила нарушений финансового регламента у команд «Формулы-1» за 2022 год

Десять команд «Формулы-1» прошли проверку финансовой документации, поданную по итогам 2022 года, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

FIA установила, что ни одна из команд не нарушила лимиты бюджета. Кроме этого, была проведена проверка деятельности команд, не связанной с «Формулой-1». Проверка включала неоднократные посещения объектов команд и тщательные аудиторские процедуры для оценки соблюдения финансовых правил.

Финансовый регламент был введен в чемпионат мира по кольцевым автогонкам с сезона-2021 после единогласного одобрения участников. По итогам 2021 года Международная автомобильная федерация оштрафовала «Ред Булл» на 7 миллионов долларов за нарушение бюджетного лимита.

В сезоне-2023 «Ред Булл», набрав 583 очка, лидирует в Кубке конструкторов. На втором месте расположился «Мерседес», в активе команды 273 очка. «Феррари» идет на третьей позиции — 228 очков.