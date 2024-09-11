FIA не зафиксировала финансовых нарушений у команд «Формулы-1» в 2023 году

Международная автомобильная федерация (FIA) не выявила нарушений финансового регламента командами «Формулы-1» по итогам 2023 года, сообщается на сайте организации.

В прошлом сезоне лимит расходов у команд «Формулы-1» был на уровне 135 миллионов долларов. В 2021 году FIA наложила санкции на «Ред Булл», оштрафовав австрийскую команду на 7 миллионов долларов за превышение лимита бюджета.

В заявлении организации подчеркивается, что все десять команд «Формулы-1» признаны соответствующими требованиями на 2023 год.

В сезоне 2023 года чемпионом «Формулы-1» стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.