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Сегодня, 18:28

FIA официально одобрила заявку «Андретти» в качестве 11-й команды «Формулы-1» с 2025-2026 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Болид «Андретти» в Формуле E.
Фото Global Look Press
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Международная автомобильная федерация (FIA) официально одобрила заявку «Андретти», сообщается на официальном сайте организации.

«Заявка Andretti Formula Racing LLC была единственной, которая соответствовала установленным критериям отбора во всех существенных отношениях», — сказал президент FIA Мохаммед бин Сулайем.

Теперь вопрос о присоединении американского коллектива к чемпионату будет передан в ФОМ для обсуждения коммерческих вопросов.

Ранее сообщалось, что «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак».

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.

Источник: https://www.fia.com/news/fia-approves-andretti-formula-racing-application-after-rigorous-analysis
Формула-1
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