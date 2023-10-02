FIA официально одобрила заявку «Андретти» в качестве 11-й команды «Формулы-1» с 2025-2026 года

Сегодня, 18:28
Международная автомобильная федерация (FIA) официально одобрила заявку «Андретти», сообщается на официальном сайте организации.
«Заявка Andretti Formula Racing LLC была единственной, которая соответствовала установленным критериям отбора во всех существенных отношениях», — сказал президент FIA Мохаммед бин Сулайем.
Теперь вопрос о присоединении американского коллектива к чемпионату будет передан в ФОМ для обсуждения коммерческих вопросов.
Ранее сообщалось, что «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак».
Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.