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Сегодня, 16:15

ФИА ограничила отрезки на одном комплекте резины до 18 кругов на «Гран-при Катара»

Алина Савинова
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Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение сократить длительность отрезков на одном комплекте резины до 18 кругов на «Гран-при Катара».

Ранее, на тренировке 6 октября, «Пирелли» обнаружила проблемы после стандартного анализа шин — был выявлен дефект, который разрушает покрышки. В связи с этим были пересмотрены лимиты трассы, а также обсуждался вариант, при котором шины не должны использоваться более 20 кругов гонки. После консультаций с «Пирелли» в ФИА решили ограничить максимальную дистанцию для каждого нового комплекта резины 18 кругами. Таким образом, всем пилотам нужно будет совершить минимум 3 пит-стопа в воскресной гонке. Гонщику, который превысит длину отрезка, покажут черный флаг.

«Гран-при Катара» пройдет 8 октября. Начало — в 20.30 по московскому времени. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, которая состоялась 6-го числа, и начнет гонку в Катаре с поул-позиции. Со второй позиции будет стартовать гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, с третьей — напарник Расселла по команде Льюис Хэмилтон.

Источник: https://formularapida.net/fia-confirms-18-laps-stints-for-qatar-gp-post-sprint-race-analysis/
Формула-1
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