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Сегодня, 12:41

FIA определит, имеет ли «Альпин» право опротестовать решение о наказание Алонсо 27 октября

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Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила, что 27 октября, соберет по видеосвязи соберет представителей «Альпин» и «Хаас», чтобы определить, является ли протест, поданный французской командой, обоснованным. Об этом сообщает официальный сайт FIA.

На 21-м круге Алонсо столкнулся с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом, но смог продолжить гонку, однако его правое зеркало сильно болталось и в итоге отлетело на трассу в финальной части гонки. Дирекция выписала 30-секундный штраф 41-летнему испанцу, после протеста «Хаас», из-за чего он переместился с 7-го на 15-е место в итоговом протоколе.

Позже «Альпин» подала протест на это решение, поскольку считали, что FIA могла показать черно-оранжевый флаг, но не стала это делать. Более того во французском коллективе подчеркнули, что «Хаас» подал протест на 24 минуты позже дедлайна.

Источник: https://www.fia.com/sites/default/files/decision-document/2022%20United%20States%20Grand%20Prix%20-%20Summons%20-%20BWT%20Alpine%20F1%20Team%20-%20Hearing%20(Correction).pdf
Формула-1
Альпин
Хаас
Фернандо Алонсо
FIA
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