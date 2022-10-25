FIA определит, имеет ли «Альпин» право опротестовать решение о наказание Алонсо 27 октября

Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила, что 27 октября, соберет по видеосвязи соберет представителей «Альпин» и «Хаас», чтобы определить, является ли протест, поданный французской командой, обоснованным. Об этом сообщает официальный сайт FIA.

На 21-м круге Алонсо столкнулся с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом, но смог продолжить гонку, однако его правое зеркало сильно болталось и в итоге отлетело на трассу в финальной части гонки. Дирекция выписала 30-секундный штраф 41-летнему испанцу, после протеста «Хаас», из-за чего он переместился с 7-го на 15-е место в итоговом протоколе.

Позже «Альпин» подала протест на это решение, поскольку считали, что FIA могла показать черно-оранжевый флаг, но не стала это делать. Более того во французском коллективе подчеркнули, что «Хаас» подал протест на 24 минуты позже дедлайна.