ФИА оштрафовала Сайнса за опоздание на исполнение гимна

Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс оштрафован на 10 тысяч евро за опоздание на церемонию исполнения национального гимна на «Гран-при Японии» из-за дискомфорта в желудке.

Стюарды рассмотрели объяснения пилота «Уильямс» Карлоса Сайнса, заслушали представителей команды и доктора Мессину из медицинского центра, а также изучили видеозаписи. Гонщик прибыл на церемонию уже после начала гимна, хотя в пятницу всех пилотов предупредили о необходимости быть вовремя и проявлять уважение к национальному гимну страны проведения Гран-при.

Согласно Международному спортивному кодексу ФИА, за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 60 000 евро. Однако сумму смягчили, поскольку Сайнс объяснил опоздание проблемами с желудком, что подтвердил врач Мессина. Гонщику выдали необходимые медикаменты, но это не отменяет обязательности присутствия на церемонии.

ФИА подчеркнула, что участие в исполнении гимна — важная часть мероприятия, и команды должны планировать график с учетом всех возможных обстоятельств. В связи с этим на Сайнса наложен штраф, аналогичный выписанному за подобное нарушение на «Гран-при Канады» в 2024 году.