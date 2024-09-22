Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:45

FIA оштрафовала Сайнса за то, что он перебежал трассу после аварии

Владислав Маслов
Корреспондент
Карлос Сайнс.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Карлос Сайнс оштрафован на 25 тысяч евро за то, что перебежал через трассу после аварии во время квалификации «Гран-при Сингапура» без разрешения стюардов, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте FIA.

Испанец попал в аварию по ходу третьего этапа квалификации, после чего выбрался из болида и перебежал через трассу в боксы своей команды, что запрещается регламентом соревнований. Половина из суммы штрафа (12,5 тысяч евро) будет назначена условно с испытательным сроком до конца года.

Сайнс занял итоговое 10-е место в квалификации, ее победителем стал пилот «Мерседеса» Лэндо Норрис. Основной заезд «Гран-при Сингапура» состоится 22 сентября, начало — в 15:00 по московскому времени.

Источник: FIA
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Командиры 58-й армии готовы дать показания в суде по делу генерала Ивана Попова
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
«Торпедо» развалилось, Ротенберг пристыдил арену в Нижнем, «Сибирь» великолепна. Что произошло в КХЛ
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Сегодня
Вчера
Неделя