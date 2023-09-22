Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:04

FIA отклонит три потенциальные заявки на участие в «Формуле-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Международная автомобильная федерация (FIA) намерена отклонить заявки трех новых команд на участие в «Формуле-1», оставив «Андретти» единственным претендентом, сообщает Motorsport Week.

По данным источника, заявки «Хайтек», «Карлин» и азиатской команды LKYSUNZ не будут приняты. Команда «Андретти», поддерживаемая «Кадиллаком», считается фаворитом на вступление в чемпионат в качестве 11-й команды.

От новых команды требовалось подтвердить наличие достаточных финансовых ресурсов и планов устойчивого развития в соответствии с целями «Ф-1» по снижению вредных веществ до нуля к 2030 году. От претендентов также ожидается положительное социальное влияние за счет разнообразия персонала.

Окончательное решение остается за «Формулой-1», генеральный директор которой Стефано Доменикали всегда говорит, что дополнительная команда не нужна, если только она не принесет дополнительную пользу спорту.

Источник: Motorsport Week
Формула-1
0
Читайте также
Экс-россияне выступают на Азиатских играх за сборные Казахстана, Узбекистана и Бахрейна
Хореограф Татьяна Прокофьева ушла из группы Мишина ради работы с Гачинским
Находившийся в Севастополе британский журналист оценил работу российской ПВО
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Небензя рассказал о неформальном общении с коллегами из недружественных стран
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Феттель: «Трудно наблюдать за гонкой в Сузуке со стороны. Это моя любимая трасса»