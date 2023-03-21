ФИА открыла тендер на поставку шин для «Формулы-1» с сезона-2025

Международная автомобильная федерация (ФИА) официально объявила тендер на поставку гоночных шин для «Формулы-1» с сезона 2025 года.

Тендер охватывает период с 2025 по 2027 год с возможностью продления на 2028 год. Победитель конкурса также подпишет соглашение с «Формулой-2» и «Формулой-3».

С 2011 года единственным поставщиком шин для «Ф-1» является «Пирелли», действующий контракт истекает в конце сезона-2024. За время своей работы компания «Пирелли» меняла различные формулы шин, включая переход на 18-дюймовые диски с кампании 2022 года.

В ФИА заявляют, что цели, поставленные в тендере, остаются в основном неизменными.

«Эти цели были согласованы в ходе консультаций с владельцами коммерческих прав и командами и призваны обеспечить широкий рабочий диапазон, минимизировать перегрев и низкий уровень деградации, а также создать возможность для изменения стратегии», — заявили в организации.

Тендер потребует от заинтересованных поставщиков предоставить анализ влияния шин на окружающую среду. Они также должны будут «продемонстрировать передовой опыт и инновации при рассмотрении полного жизненного цикла шин».