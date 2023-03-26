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Сегодня, 15:37

FIA отменила директиву, направленную на борьбу с дельфинированием

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение отменить директиву TD39, направленную на борьбу с эффектом дельфинирования.

Как сообщает Motorsport Italia, директива была отменена в связи с тем, что в новом сезоне в регламент уже были внесены изменения, которых оказалось достаточно, чтобы контролировать эффект дельфинирования. Согласно изменениям, все команды обязали поднять днище машины на 15 миллиметров.

Таким образом, директива TD39 была отменена, но при этом в источнике отмечается, что сделано это было в «полном молчании».

В прошлом сезоне ФИА ввела директиву, согласно которой требовалось установка контрольных планок под днищем машины, а кроме того федерация замеряла вертикальные колебания машин. Изменения в регламенте были введены под предлогом того, что это делается для безопасности пилотов.

Источник: Motorsport Italia
Формула-1
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