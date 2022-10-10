FIA расследует инцидент с трактором на «Гран-при Японии»

Международная автомобильная федерация (FIA) расследует инцидент с выездом трактора на трассу для эвакуации «Феррари» Карлоса Сайнса, пока трасса еще не была полностью свободна.

«Несмотря на то что для эвакуации автомобиля была применена стандартная в условиях автомобиля безопасности и красных флагов практика, из-за особых обстоятельств, а также с учетом отзывов ряда пилотов, FIA начала тщательный анализ событий, связанных с использование эвакуационных машин во время «Гран-при Японии». Это часть обычной практики подведения итогов и анализа всех гоночных инцидентов, применяемой для обеспечения постоянного совершенствования процессов и процедур», — говорится в заявлении на официальном сайте FIA.

Сайнс потерял контроль над машиной в после 11-го поворота. Дирекция гонки сначала выпустила на трассу автомобиль безопасности, а затем остановила гонку красным флагом. Однако трактор выехал на трассу еще до того, как сейфти-кар и весь пелатон проехали мимо. Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли после гонки получил штраф в 20 секунд за то, что проехал мимо этого места со скоростью свыше 200 км/ч, несмотря на красные флаги.

В 2014 году француз Жюль Бьянки из «Маруси» попал в смертельную аварию на «Гран-при Японии» врезавшись в трактор, который выехал на трассу, чтобы убрать болид «Заубер» Андриана Сутиля.