ФИА снизила минимальный возраст для участия в «Формуле-1»

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила требования для получения суперлицензии пилотов.

«По усмотрению ФИА, если гонщик демонстрирует выдающиеся способности и соответствующую зрелость во время участия в соревнованиях в гонках одноместных болидов, суперлицензия для выступлений в «Формуле-1» может быть выдана ему и в возрасте 17 лет», — говорится в поправке к регламенту.

Изменения в регламенте позволят пилоту молодежной программы «Мерседес» Андреа Кими Антонелли дебютировать в «Формуле-1» до наступления совершеннолетия. Сейчас гонщику 17 лет.

Ранее стало известно, что Антонелли может заменить в «Мерседес» семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, который с 2025 года будет выступать за «Феррари».