ФИА сообщила о проблемах с шинами перед «Гран-при Катара»

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила об изменениях в расписании гоночного уикенда «Гран-при Катара» из-за проблем с шинами.

«Пирелли» обнаружила проблемы после стандартного анализа шин, которые использовались около 20 кругов на тренировке 6 октября. Причиной проблемы называются высокие бордюры на трассе.

В связи с этим ФИА предприняла следующие меры в целях безопасности:

Границы трассы на поворотах 12-13 будут пересмотрены. После пересмотра границ трассы состоится 10-минутная ознакомительная сессия, начало которой запланировано на 16:00 по местному времени, чтобы позволить гонщикам приспособиться к изменениям. Таким образом, квалификация спринта начнется на 20 минут позже запланированного (16:20 по местному времени). После спринта (19 кругов) будет проведен тщательный анализ шин, чтобы решить, нужно ли предпринимать дальнейшие действия перед Гран-при. В случае, если проблема сохранится, будет опубликована следующая директива для воскресного «Гран-при Катара»: