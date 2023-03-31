FIA запретила касаться машин во время отбытия штрафа в «Формуле-1»

Международная автомобильная федерация (FIA) запретила сотрудникам команд «Формулы-1» касаться болидов и пилотов во время отбытия штрафа.

На сайте организации сообщается, что данное решение было принято после инцидента с гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на «Гран-при Саудовской Аравии».

По итогам заседания Спортивного консультационного комитета и совещания с руководством команд была принята спортивная директива. Теперь механикам запрещено касаться машин или гонщиков руками, инструментами или оборудованием, включая передний и задний домкраты, во время отбытия штрафа. При отбытии штрафов механики по-прежнему смогут использовать вентиляторы, если они не касаются болида.

Кроме этого, директива подтверждает, что за один пит-стоп можно отбыть несколько штрафов: к примеру, наказания в пять и десять секунд можно объединить в один штраф в 15 секунд.

Алонсо 19 марта финишировал третьим в гонке на трассе в Джидде. После финиша стюарды оштрафовали испанца на десять секунд за то, что во время отбытия ранее полученного 5-секундного штрафа один из механиков коснулся машины Алонсо домкратом до истечения времени. В связи с этим он был лишен подиума.

В «Астон Мартин» подали протест, который был удовлетворен. Таким образом, Алонсо вернул себе третье место в гонке и отпраздновал 100-й подиум в карьере.