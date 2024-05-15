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Формула-1

Сегодня, 10:30

Фирменные часы из коллекции Шумахера продали на аукционе более чем за три миллиона евро

Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press
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Фирменные часы из коллекции семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера продали на аукционе, сообщает DW.

Всего на торги выставили восемь пар часов, общая стоимость которых оценивалась в 3,75 миллиона евро. Вырученная сумма составила более 3,4 миллиона евро.

Самым дорогим экземпляром оказались часы F.P. Journe Vagabondage I, посвященные семи чемпионским титулам Шумахера в «Формуле-1». Эти часы подарил немецкому гонщику бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт. Данный товар реализовали за 1 224 446 евро.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 55-летнего немца.

27 декабря 2023 года Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью. Он отметил, что трагедия изменила их семью и стала очень тяжелым и плохим опытом для всех.

Формула-1
Михаэль Шумахер
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