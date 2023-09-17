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Сегодня, 14:00

«Формула-1», «Гран-при Сингапура»: смотреть прямую трансляцию гонки (видео)

Этап чемпионата мира «Формула-1» «Гран-при Сингапура-2023» начнется 17 сентября в 15:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Этап чемпионата мира «Формула-1» «Гран-при Сингапура-2023» пройдет в воскресенье, 17 сентября.
Фото Reuters
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Этап чемпионата мира «Формула-1» «Гран-при Сингапура-2023» пройдет в воскресенье, 17 сентября. Гонка пройдет на автодроме Марина-Бэй, начало — 15:00 по московскому времени.

Легальных трансляций «Формулы-1» на российском телевидениии не запланировано. Следить за гонками в прямом эфире бесплатно можно в социальной сети ВКонтакте — в группах, посвященных автоспорту.

Единственный на сегодняшний день способ просмотра «Формулы 1» в России — спутниковое телевидение. Гонки показывают британские Sky Sports F1 и Channel 4, американский ESPN, немецкий или итальянский Sky, испанский DAZN F1.

В субботу, 16 сентября, на трассе «Марина-Бэй» проходила квалификация к 15-му этапу «Формулы-1» 2023 года — Гран-при Сингапура.Пилот «Феррари» Карлос Сайнс будет стартовать с поул-позиции на «Гран-при Сингапура». В квалификации он проехал лучший круг за 1 минуту 30,984 секунды.

Второе место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,073). Тройку лучших замкнул Шарль Леклер («Феррари», +0,079).

Формула-1
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