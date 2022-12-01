«Формула-1» изучает возможность искусственного замедления лидера во время гонки

Уходящий в отставку спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал, что в руководстве гоночной серии рассматривают возможность активной аэродинамики в 2026 году для замедления лидера по ходу гонки.

«Одна из главных особенностей в болиде 2026 года — это наличие активной аэродинамики. Думаю, это отличный шаг для повышения зрелищности гонок. Еще предстоит разобраться, как это можно сделать и можно ли это сделать безопасно и предсказуемо. При достижении какого-то определенного преимущества лидером мы можем замедлить его. Если у вас активная аэродинамика, то, конечно, вы можете повлиять на машину впереди. Машина впереди будет терять немного прижимной силы, а вы получаете немного прижимной силы. С этим можно играть по-разному. Я не говорю, что мы будем так делать, но это то, с чем мы можем поэксперемтировать», — приводит слова Брауна Motorsport.

Он также заявил, что система активной аэродинамики можно назвать обратным ДРС и она нуждается в тщательной оценке.

В 2026 году также будет изменен моторный регламент, согласно которому из двигателя уберут модуль MGU-H, вклад гибридной составляющей возрастет до 50 процентов, а использование «зеленого» топлива — до 100 процентов. Также будет введен потолок расходов на разработку новых двигателей: 95 миллионов долларов в год на сезоны-2022/25 и 130 миллионов — с 2026-го.