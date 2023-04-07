«Формула-1» хочет перенести «Гран-при Японии» на март в 2024 году

«Формула-1» намеревается изменить календарь чемпионата мира, сообщает издание SoyMotor.

По информации источника, руководство чемпионата хочет начать сезон-2024 3 марта этапом в Саудовской Аравии, что позволит им провести гонку в арабской стране до начала Рамадана. При этом после этапа в Саудовской Аравии «Формула-1» хотела бы провести этапы в Австралии, Китае и Японии.

Исторически Япония была одной из последних гонок в календаре и даже закрывала сезон в период с 2001 по 2003 годы. В сезоне-2023 этап в городе Судзука пройдет в сентябре.

В случае, если не удастся перенести на март «Гран-при Японии», то руководство чемпионата рассматривает возможность переноса «Гран-при Сингапура» на весеннюю часть календаря.

Что касается этапа в Бахрейне (март), то «Формула-1» собирается перенести его на осень и проводить перед «Гран-при Катара».