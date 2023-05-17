«Формула-1» не будет требовать компенсации с промоутеров гонки в Имоле

Организаторы «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле освобождены от выплаты ежегодного взноса за проведение, сообщает Daily Mail.

Этап в Формуле 1 на итальянской трассе должен был состояться 19-21 мая, но отменен из-за проливных дождей и наводнения в регионе. Судя по словам президента Автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани, гонка именно отменена, а не перенесена.

Согласно условия контракта, промоутеры должны были заплатить коммерческим владельцам чемпионата сумму в пределах 18-25 миллионов долларов за гонку 2023 года. Но учитывая обстоятельства отмены, «Формула-1» не станет требовать выплату.