Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:50

«Формула-1» объявила о перенесении даты проведения «Гран-при Канады» с 2026 года

Алина Савинова
Telegram Дзен

С 2026 года этап чемпионата мира «Формулы-1» в Канаде будет проводиться на несколько недель раньше, сообщает пресс-служба «Королевских гонок».

В этом году соревнования в Монреале проходили с 7 по 9 июня. Начиная с сезона-2026 этап будет проводиться в третий или четвертый уикенд мая. «Гран-при Монако» перенесется на первую полную неделю июня.

Отмечается, что данное решение было принято с целью сделать расписание календаря более разумным с точки зрения логистики для команд и персонала.

Генеральный директор промоутерской компании «Гран-при Канады» Octane Racing Group Жан-Филипп Паради заявил, что изменение в календаре демонстрирует желание организации и «Ф-1» сочетать спортивные результаты и проведение мероприятий с экологической ответственностью.

Сезон-2025 «Формулы-1» начнется с этапа в Австралии, который будет проходить с 14 по 16 марта. Завершением чемпионата станет гонка в Абу-Даби — 5-7 декабря. В общей сложности календарь вновь будет включать 24 «Гран-при».

Формула-1

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Выживший при нападении Евсеев пройдет обследование в московской клинике
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
В Кремле выступили за нормализацию ситуации в Абхазии
Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА
Бентанкура отстранили на 7 матчей за расистскую шутку о корейцах
Сегодня
Вчера
Неделя