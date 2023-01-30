«Формула-1» отказалась от снижения массы болидов в 2023 году

Масса машин «Формулы-1» останется неизменной в 2023 году, утверждает Auto Motor und Sport.

С введением болидов нового поколения в 2022-м минимальная масса болидов увеличилась с 749 до 798 кг. Предполагалось, что с сезона-2023 величина составит 796 кг.

На последнем заседании Технического консультационного совета «Ф-1» высказывались различные предложения: некоторые команды выступали за снижение лимита до 797 кг, другие — за увеличение до 799 кг. В итоге было решено, что минимальная масса болидов в 2023 года составит 798 кг, как и в прошлом сезоне.