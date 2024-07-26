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Формула-1

Сегодня, 16:27

«Формула-1» подтвердила штраф Ферстаппена на «Гран-при Бельгии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оштрафован на 10 позиций на стартовой решетке «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Решение связано с заменой двигателя в болиде 26-летнего гонщика. Ферстаппен превысил лимит в четыре допустимые замены элементов силовой установки за сезон.

Гонка «Гран-при Бельгии» состоится 28 июля. Ферстаппен сохраняет лидерство в личном зачете — 265 очков. Второе место занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис (189 очков). Третьим идет Шарль Леклер из «Феррари» (162).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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