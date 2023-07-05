«Формула-1» представила календарь на сезон-2024

Пресс-служба «Формулы-1» на официальном сайте опубликовала календарь на 2024 год.

В следующем сезоне участники проведут 24 этапа «Гран-при», что является рекордом.

Первые две гонки в сезоне-2024 «Формулы-1» пройдут по субботам, а чемпионат продлится до декабря впервые с 2021 года.

Календарь «Формулы-1» на 2024 год:

1. «Гран-при Бахрейна» — 29 февраля — 2 марта

2. «Гран-при Саудовской Аравии» — 7-9 марта

3. «Гран-при Австралии» — 22-24 марта

4. «Гран-при Японии» — 5-7 апреля

5. «Гран-при Китая» — 19-21 апреля

6. «Гран-при Майами» — 3-5 мая

7. «Гран-при Эмилии-Романьи» — 17-19 мая

8. «Гран-при Монако» — 24-26 мая

9. «Гран-при Канады» — 7-9 июня

10. «Гран-при Испании» — 21-23 июня

11. «Гран-при Австрии» — 28-30 июня

12. «Гран-при Великобритании» — 5-7 июля

13. «Гран-при Венгрии» — 19-21 июля

14. «Гран-при Бельгии» — 26-28 июля

15. «Гран-при Нидерландов» — 23-25 августа

16. «Гран-при Италии» — 30 августа — 1 сентября

17. «Гран-при Азербайджана» — 13-15 сентября

18. «Гран-при Сингапура» — 20-22 сентября

19. «Гран-при США» — 18-20 октября

20. «Гран-при Мексики» — 25-27 октября

21. «Гран-при Бразилии» — 1-3 ноября

22. «Гран-при Лас-Вегаса» — 21-23 ноября

23. «Гран-при Катара» — 29 ноября — 1 декабря

24. «Гран-при Абу-Даби» — 6-8 декабря