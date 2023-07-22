«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Венгрии» до 2032 года

«Формула-1» объявила о продлении контракта на проведение «Гран-при Венгрии».

Новое соглашение рассчитано до 2032 года. Предыдущая сделка была рассчитана до сезона-2027. По словам представителей «Ф-1», автодром «Хунгароринг» в ближайшие годы ждет существенное переоборудование. В частности, будут перестроены новые здание боксов и главная трибуна.

«Принятие промоутером Венгрии обязательств по развитию инфраструктуры и дальнейшему улучшению условий для болельщиков — это еще один важный шаг, который мы хотим видеть на всех наших мероприятиях, чтобы продолжать совершенствовать и делать наши гонки еще лучше», — сказал руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали.

«Гран-при Венгрии» проводится с 1986 года, и за время его проведения трасса практически не претерпела изменений.