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Сегодня, 18:25

«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Венгрии» до 2032 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Формула-1» объявила о продлении контракта на проведение «Гран-при Венгрии».

Новое соглашение рассчитано до 2032 года. Предыдущая сделка была рассчитана до сезона-2027. По словам представителей «Ф-1», автодром «Хунгароринг» в ближайшие годы ждет существенное переоборудование. В частности, будут перестроены новые здание боксов и главная трибуна.

«Принятие промоутером Венгрии обязательств по развитию инфраструктуры и дальнейшему улучшению условий для болельщиков — это еще один важный шаг, который мы хотим видеть на всех наших мероприятиях, чтобы продолжать совершенствовать и делать наши гонки еще лучше», — сказал руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали.

«Гран-при Венгрии» проводится с 1986 года, и за время его проведения трасса практически не претерпела изменений.

Формула-1
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