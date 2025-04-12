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12 апреля, 20:17

Пиастри выиграл квалификацию на «Гран-при Бахрейна», Расселл занял второе место

Пилот «Макларен» Пиастри выиграл квалификацию на «Гран-при Бахрейна»
Оскар Пиастри.
Фото Reuters
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл квалификацию на «Гран-при Бахрейна».

В третьем сегменте австралиец проехал круг за 1 минуту и 29,841 секунды. Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, уступивший Пиастри 0,168 секунды. На третьей строчке — Шарль Леклер («Феррари», отставание +0,334 секунды).

Лидер личного зачета сезона-2025 и партнер Пиастри по команде Ландо Норрис показал шестое время (+0,426), действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал седьмым с отставанием +0,582.

Гонка на «Гран-при Бахрейна» пройдет в воскресенье, 13 апреля и начнется в 18.00 (мск).

3
Формула-1
Макларен
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
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