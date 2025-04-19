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19 апреля, 21:13

Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Саудовской Аравии», опередив Пиастри на 0,01 секунды

Макс Ферстаппен.
Фото AFP
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Саудовской Аравии».

Нидерландец проехал свой лучший круг за 1 минуту и 27,294 секунды. Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, уступивший Ферстаппену 0,010 секунды. На третьей строчке — Джордж Расселл из «Мерседес», который проиграл 0,113 секунды.

Лидер личного зачета Ландо Норрис («Макларен») попал в аварию в третьем сегменте квалификации, не смог установить время и занял 10-е место.

Гонка на «Гран-при Саудовской Аравии» состоится в воскресенье, 20 апреля и начнется в 20.00 (мск).

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Формула-1
Макларен
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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