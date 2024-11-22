Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:32

«Формула-1» согласилась включить 11-ю команду в чемпионат

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

«Формула-1» дала согласие на расширение числа участников чемпионата до 11 команд с 2026 года, сообщает Racingnews365.

Предполагается, что «Формула-1» может одобрить ранее отклоненную заявку команды «Андретти-Кадиллак». После изначального отказа включить команду в чемпионат министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против владельцев «Формулы-1».

Официальное заявление со стороны «Королевских гонок» по включению 11-й команды в чемпионат ожидается ближайшее время — до Гран-при Катара.

Источник: Racingnews365
Формула-1

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Команду Семака уравняли со «Спартаком». Что происходит в «Зените»
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Вагенкнехт назвала пощечиной Шольцу и Бербок ордер на арест Нетаньяху
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Сегодня
Вчера
Неделя