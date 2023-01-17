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Сегодня, 15:39

«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2023 из 23 гонок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2023.
Фото «Формула-1», Соцсети
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В пресс-службе «Формулы-1» сообщили, что календарь чемпионата мира в 2023 году будет состоять из 23 этапов, информирует Racefans.net.

По информации источника, в предстоящем сезоне участники проведут 23 «Гран-при» вместо рекордных 24. Это связано с невозможностью проведения «Гран-при Китая» из-за ковидных ограничений.

СМИ сообщали, что руководство серии планировали заменить «Гран-при Китая» и провести этап в Турции или Португалии, однако им не удалось прийти к договоренности.

Также в «Ф-1» оставили без изменений все утвержденные ранее даты проведения гонок. Таким образом, между «Гран-при Австралии» и «Гран-при Азербайджана» в календаре будет перерыв в 25 дней.

Источник: https://www.racefans.net/2023/01/17/f1-finalises-23-event-calendar-by-confirming-chinese-race-wont-be-replaced/
Формула-1
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