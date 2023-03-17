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Сегодня, 12:59

«Формула-1» запретила велопрогулки на трассах в дни «Гран-при»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (FIA) и «Формула-1» запретили использование любого вида механических транспортных средств во время прогулок по трассе перед началом уик-энда.

«Использование любых средств передвижения (велосипедов, электрических велосипедов, скутеров, электрических скутеров и т.д.) запрещено во время отрезков, обозначенных в расписании как «Командные прогулки по трассе». Никакие исключения не допускаются», — сказано в официальном заявлении.

Организаторы чемпионата решили, что такая практика является слишком опасной, поскольку на трассе одновременно находится слишком много людей.

Прогулки по трассам официально включены в расписание активностей в дни проведения «Гран-при» — гонщики и инженеры проходят круг и обсуждают изменения на треке или особенности работы в предстоящих заездах. Многие пилоты предпочитают использовать для круга по трассе велосипед, чтобы сэкономить время. В последнее время популярными стали и всевозможные скутеры.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер недоволен новыми требованиями, поскольку предпочитает знакомиться с трассой на велосипеде.

«Я не хожу по треку пешком, и теперь из-за нового запрета прогулок на велосипедах вы, вероятно, меня больше на трассе [кроме официальных сессий] не увидите — я буду просто смотреть видео», — приводит слова Леклера Motorsport.

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