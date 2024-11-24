Фото: эмоции Ферстаппена после досрочного чемпионства в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на прошедшем «Гран-при Лас-Вегаса» досрочно завоевал четвертый в карьере титул чемпиона мира «Формулы-1».

В гонке на этапе в США 27-летний нидерландец занял пятое место, однако этого оказалось достаточно, чтобы лишить его главного конкурента Ландо Норриса из «Макларен» математических шансов на победу в чемпионате.

После финиша Ферстаппен не скрывал свою радость и несколько раз показал пальцами количество завоеванных им титулов в карьере.

Макс Ферстаппен радуется досрочной победе в чемпионате «Формулы-1» сезона-2024. Фото AFP

Макс Ферстаппен после финиша на «Гран-при Лас-Вегаса». Фото Reuters

До финала сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в Катаре и Абу-Даби.