Фото: эмоции Ферстаппена после досрочного чемпионства в «Формуле-1»

Сегодня, 11:10
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на прошедшем «Гран-при Лас-Вегаса» досрочно завоевал четвертый в карьере титул чемпиона мира «Формулы-1».
В гонке на этапе в США 27-летний нидерландец занял пятое место, однако этого оказалось достаточно, чтобы лишить его главного конкурента Ландо Норриса из «Макларен» математических шансов на победу в чемпионате.
После финиша Ферстаппен не скрывал свою радость и несколько раз показал пальцами количество завоеванных им титулов в карьере.
До финала сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в Катаре и Абу-Даби.